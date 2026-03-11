













阪神タイガースの岡城快生外野手は11日、阪神甲子園球場で行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に途中出場。7回の第2打席で、快足活かした三塁打を放った。











5回の守備から中堅の守備位置についたのは、ドラフト3位ルーキーの岡城だった。そのまま「1番・中堅」に入った岡城は、2－1と1点リードで迎えた7回裏に、1死二、三塁のチャンスで打席が回ってきた。



西武の2番手投手・渡邉勇太朗が投じた初球のスライダーを鮮やかに弾き返すと、打球は右中間を真っ二つに割っていく長打コースに飛んでいく。



中継からホームにボールが返る前に二人の走者がホームイン。バッターランナーの岡城は快足飛ばして悠々三塁に到達した。見事な2点タイムリー三塁打は試合を決定づける一打となり、阪神がこのまま4－1で西武を降した。



甲子園を切り裂く超快速は、王者・阪神の新たな武器となるだろう。「1番・中堅」に君臨する近本光司の牙城を崩せる存在になれるかどうか、関心が高まる。

























【動画】新たなスピードスターが誕生か、岡城の三塁打を見よ！



脚も速すぎる



またもチャンスで結果を残す

岡城快生がタイムリー3ベース



⚾️阪神×西武（オープン戦）



