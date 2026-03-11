村上宗隆 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC最終戦のチェコ戦が10日に行われ、侍ジャパンが9-0の勝利を収めた。この試合で村上宗隆内野手が満塁ホームランを放ったのだが、シカゴ・ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督もその場面を映像で見ていたようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

村上は昨年12月21日（日本時間22日）、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結んでメジャー挑戦を果たした。

思いの外短い契約となったが、それは2027年以降に大型契約を掴むため、あえてその道を選択したと考えられている。

それを実現させるためには、ホワイトソックスで結果を残さなければならない。その前提として、確実に主力の座につく必要もある。

ただ、これまでホワイトソックスでは、まだホームランを打てていなかった。

村上はパワーヒッターとしての素質を期待されているため、本塁打を打てるかどうかは、評価の一つの目安となるだろう。

ただし、それはホワイトソックスでの試合に限らないかもしれない。

同メディアによると「ベナブル監督は早朝のトレーニングを一旦中断し、WBCに参加している村上の8回打席を見守った」という。

村上のグランドスラムについて、ベナブル監督は「良い打撃だった。本当に素晴らしかったよ。

彼はここにいた時から、ずっと良い打席を重ねていた。

内容の良い打席が多くて、シングルヒットもたくさん打っていた。

ああいうふうに強い打球を飛ばすのを見ると、本当に印象的だね。

彼は自分にあの一発の力があることを分かっている。

これまでのキャリアでも多くの実績を残してきたからね。

だから、その力があること自体を疑う必要は全くない。

毎日努力を続ける中で、結果が出始めて、その成果が形になってくるのを見るのは、やはり意味のあることだよ」と評価している。

