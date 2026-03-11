













埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビン内野手が11日、甲子園球場で行われた阪神タイガースとのオープン戦に「4番・DH」で先発出場。4回の第2打席で適時打を放った。











西武は0－2と2点ビハインドで4回表の攻撃を迎えた。阪神の先発は新外国人のカーソン・ラグズデール。203㎝の長身ながらコンパクトなテイクバックの投球フォームを駆使する投手だ。



西武は1死二塁とし、4番のネビンが右打席へ。その初球、内角にきた148キロのツーシームをネビンが詰まりながらも弾き返す。打球は遊撃の頭を超え、左前打となった。二塁走者の山村崇嘉が還り、西武は1－2と点差を縮めた。



だが後続が倒れ、この回は1点どまり。試合終盤に阪神に2点を追加され、トータルスコア1－4で西武が敗れた。



ネビンは4回の安打がオープン戦2試合目での初ヒット。オープン戦通算で7打数1安打4三振と本調子ではないが、勝負所で結果を出すところは流石4番という貫録。



昨季のベストナインとゴールデングラブ賞に輝いたネビンが、今季も攻守でチームの軸となるだろう。



























【動画】詰まってもヒットコースへ、ネビンの適時打がこれだ！

DAZNベースボールのXより













今季の全幅の信頼



レフトスタンドには🇺🇸国旗も

ネビンがOP戦初ヒットを放つ



⚾️阪神×西武（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】