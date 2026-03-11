













広島東洋カープのドラフト3位ルーキー・勝田成内野手が11日、横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に「2番・二塁」で先発出場。6回に本塁打を放ったほか、4打数3安打と猛打賞の活躍を披露した。











広島が4－2とDeNAをリードして迎えた6回表。DeNAはこの回から3人目の伊勢大夢をマウンドに送る。広島は1死一塁で2番の勝田が左打席へ。この試合、ここまで2打数2安打1四球と当たっているルーキーの打席に注目が集まった。



初球のカットボールを見逃し、カウント0－1からの2球目。インハイにきた135キロのカットボールを勝田が振りぬいた。真っ赤なバットが捉えた打球は長距離打者のような弾道で上がり、右翼席ポール際に飛び込んでいく本塁打となった。



広島はこれで6－2とし、試合を決定づけた。7回に2点を返されたが、トータルスコア6－4で広島がDeNAを破っている。



勝田は身長163㎝ながら、抜群の野球センスと守備力を兼備する内野手。この日は1本塁打を含む4打数3安打4打点と大活躍を披露し、打撃面でも猛アピール。このままの勢いを維持すれば、開幕スタメンの候補に名を連ねる可能性もあるだろう。



同日の試合で3番に入ったドラフト1位ルーキーの平川蓮も、オープン戦9試合で打率.343、1本塁打と存在感を示している。このまま精進を重ね、両名が1年目から広島を牽引する存在となることを期待したい。























