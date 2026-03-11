「不利な判定が無くなれば」鈴木誠也、2年連続30本塁打以上に期待も！　フ…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの昨季主力だったカイル・タッカー外野手がロサンゼルス・ドジャースへ移ったこともあり、31歳の鈴木誠也外野手には昨季以上の活躍が期待されている。そこで米メディア『ブリード・カビー・ブルー』は「鈴木は何本ホームランを打つ？」と題し、2026シーズンの本塁打数を予想した。

鈴木は昨季、151試合で打率.245、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）、メジャーキャリア最高の32本塁打をマーク。

右翼手だけでなく指名打者（DH）でプレーすることもあったが、今季は右翼手での出場が多くなる見込みだ。

今季が契約最終年になるため、鈴木にとっては勝負の年でもある。

昨季に匹敵する活躍を見せることができれば、魅力的なオファーも舞い込んでくるだろう。

そして、現在鈴木は侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加しているが、ここまで9打数3安打、2本塁打、5四球、三振はわずか1であり、今のところ打撃の状態はかなり良さそうな印象を残している。

調子が上向きな上に、今季からMLBにABS（自動ボール・ストライク判定）システムが導入されることが、鈴木にとってプラスに働くと考えられている。

同メディアによると「カブスファンの間では、鈴木は不利なストライク判定をかなり多く受けてきたという見方が広くある。

もしこれまでストライクと判定されていた球のいくつかがボールに変われば、四球が増えるだけでなく、打席でスイングするチャンスも増える。

その中から本塁打が生まれる可能性もある」という。

また、鈴木は毎年のように本塁打数を増加させているが、それに伴い引っ張り率も、2024年の33.7％から昨年は41.7％ にまで上昇しているようだ。

それを踏まえ、同メディアがファンに対しアンケート調査を行なっている。

「鈴木は2026年に何本のホームランを打つだろうか？」という問いに対し、最も多いのが30本から34本で42.57%。

次に多いのが25本から29本の22.97%。それに並び、35本から39本は22.3%を記録している。

それに40本以上の8.78%という投票結果が続いている。

24本以下の予想は圧倒的に少なく、今季も本塁打量産するとの見方が強いことが分かる。

