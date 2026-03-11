プロ野球の世界では、本拠地だけでなく「地方球場開催」も重要な要素のひとつだ。地域密着の興行、ファン拡大、球団の全国展開。公式戦が地方で行われるたびに、その土地ならではの熱気が生まれる。今回は、2016年〜2025年のNPB1軍公式戦を対象に、本拠地12球場と準本拠地（ほっともっとフィールド神戸）を除外した上で、公式戦開催数が多かった地方球場をランキング形式で紹介する。［1/6ページ］

第6位：草薙総合運動場硬式野球場（開催数：13試合）

[caption id="attachment_248556" align="aligncenter" width="530"] 草薙総合運動場硬式野球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：静岡県静岡市駿河区栗原19-1

最寄り駅：静岡鉄道静岡清水線「県総合運動場駅」

【球場の特色】

・自然豊かな公園内にあり落ち着いた雰囲気

・アクセスが良く遠征ファンにも人気

・伝統ある球場で「地方開催の王道」感が強い

13試合の開催で第6位となったのが東海地方を代表する地方球場のひとつ、草薙総合運動場硬式野球場だ。

長い歴史と安定した設備を兼ね備えた“地方開催の拠点”としてプロ野球公式戦が定期的に開催されてきた実績を持ち、地方球場として高い水準の環境が整えられている。

グラウンドは両翼100メートル、中堅は122メートルと標準的な広さを誇り、バランスのよい球場設計となっている。外野は比較的ゆったりとした印象で、守備範囲の広さも問われる舞台となる。

最寄駅の県総合運動場駅から徒歩3分とアクセスも良く、地方球場としては収容力も十分。公式戦開催時には多くの観客を迎え入れることができ、球場全体に一体感が生まれやすい構造となっている。

照明設備も備えられているためナイトゲーム開催が可能。スコアボードや施設面も随時改修が行われており、伝統を持ちながらも快適性を保っている。

また、草薙総合運動場の広大な敷地内に位置しているため、球場周辺には開放感があり、落ち着いた雰囲気の中で野球観戦が楽しめる点も魅力だ。

歴史ある地方開催球場として、草薙球場は東海エリアのプロ野球興行を支える存在であり続けている。

