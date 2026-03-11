侍ジャパン 最新情報

大谷翔平選手を擁する侍ジャパンは8日、オーストラリア戦で4-3の勝利を収め、プールCの1位通過を確定させた。2試合連続で本塁打を放っていた大谷は、この日は無安打に終わったものの、相手チームにはプレッシャーを与えていたようだ。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。

3回には走者を2人置いて大谷が打席に立つも、逆方向へ放った打球はフェンス手前で中堅手のグラブに収まり、得点には至らなかった。さらに4回には満塁で打席が回ったが、2塁走者の牧秀悟内野手が牽制死となり、好機は消えてしまった。

5回の大谷は、102マイル（約164.1キロ）の鋭いライナーを放つも右翼手正面でアウトとなり、この日は快音が聞かれなかった。

しかし7回、オーストラリアは1点リードの場面で大谷を四球で歩かせる慎重策を選択。続く近藤健介外野手の打席で大谷は封殺されたものの、吉田正尚が右中間へ2ラン本塁打を放ち、日本が逆転に成功した。

大谷を歩かせたことがきっかけで逆転が始まったとするウェブ氏は「大谷は打席では目立たなかったが、得点に大きく貢献した。この日は3打数無安打に終わったが、存在自体が相手チームに複数の問題を引き起こした」と言及した。

【関連記事】

【了】