パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が“リベンジ”への意気込みを示した。10日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）連覇を目指すPSGはリーグフェーズ終盤で勝ち点の取りこぼしが目立ち、11位でノックアウトフェーズへのストレートインを逃したものの、プレーオフでモナコを撃破。準々決勝への切符をかけたラウンド16ではチェルシーと対戦することとなった。

PSGはチェルシーと過去9度対戦しており、戦績は3勝3分3敗とまったくの五分。直近の対戦は昨年7月のFIFAクラブワールドカップ2025決勝で、その時はチェルシーが前半だけで3ゴールを奪い、反撃を完封して勝利を収めている。当時のエンツォ・マレスカ監督は年始に解任され、現在はリアム・ロシニアー監督が率いているが、PSGとしてはリベンジを期す2試合となる。

本拠地『パルク・デ・プランス』でのファーストレグを控える中、エンリケ監督は「CLで初優勝することは非常に難しいが、2度目は誰もがそれを達成できると思っている。しかし、それも簡単なものではないんだ」と連覇を目指す今大会の難しさを明かしつつ、対戦相手のチェルシーについて次のように語った。

「チェルシーのことはよく知っている。監督と選手が入れ替わったとはいえ、昨年の夏にも対戦した。このような試合の難しさは理解しているが、勝利に向けて万全の準備を整えている。相手チームよりもボールを保持したいと考えているが、彼ら（チェルシー）は非常に効果的なプレーをする。こうした試合では過剰なモチベーションが問題を引き起こすこともあるので、冷静さを保てるようにしたい」

PSGとチェルシーによる約8カ月ぶりの対戦は、日本時間12日の午前5時にキックオフされる。

【ハイライト動画】クラブW杯決勝ではチェルシーがPSGに3発完勝！