ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が、チェコ戦前日の3月9日に行われた。

今回の配信には準レギュラーの下村泰司氏に加え、2006年のワールドベースボールクラシック（WBC）第1回に出場し、侍ジャパンの優勝に貢献した里崎智也氏がゲスト出演した。

WBCなどの短期決戦で結果を残してきた侍ジャパンは、今大会も東京プールを4戦全勝という成績で準々決勝進出を決めた。里崎氏は、その背景にある日本独特の「調整力」を挙げた。

里崎氏はシーズン開幕前の3月に行われるWBCについて、「この2週間にはめ込めるかどうかが大事」と話す。

さらに、「日本ははめ込むのが得意。小学校のときからトーナメントしか戦ってきていないから、慣れている」と日本が短期決戦に強い要因を説明した。

この違いを里崎氏は競馬に例えて説明する。「賛否は別として、競馬で言ったらサイレンススズカばりの逃げ馬」と日本を表現。一方で欧米のチームについては「スローで入って、終盤のプレーオフにかけて調子を最好調にして最後ワールドチャンピオンになっていく。競馬で言うと追い込み馬」と語り、シーズンの作り方の違いを強調した。

そのため、短期間でピークを迎える必要があるWBCでは、日本のスタイルのほうが適応しやすいと言い、「欧米のチームがWBCで勝てない一番の要因」「だからアメリカは弱いんですよ」と里崎氏は分析する。

投手の仕上がりの違いも大きいという。里崎氏は「日本のピッチャーの方が、仕上がりが早い」とし、MLBの投手については「自分たちのスケジュールを崩してまで早めに仕上げようという組織的なプランがない」と指摘。MLBでプレーする日本人投手も例外ではないと言い、シーズンに照準を合わせるため大会時点では本調子ではないケースがあるという。

実際に、過去5回が行われたWBCで、日本が3度優勝しているのに対し、ドミニカ共和国が1度、アメリカが1度と日本の勝負強さが上回る。

こうした調整方法やシーズンの考え方の違いが、WBCの結果にも影響している可能性を里崎氏は指摘した。日本時間配信翌々日の11日はアメリカがイタリアに敗れる波乱で、最終戦を残して敗退の可能性を残している。

