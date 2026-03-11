28年ぶりのFIFAワールドカップを戦うオーストリア代表に新戦力が加わる可能性があるようだ。10日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ラルフ・ラングニック監督が率い、ダヴィド・アラバ（レアル・マドリード）やマルセル・ザビッツァー（ドルトムント）、マルコ・アルナウトヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）らを擁するオーストリア代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選グループHを6勝1分1敗で首位通過。28年ぶり通算8度目となる本大会ではアルゼンチン代表、アルジェリア代表、ヨルダン代表と対戦する。

報道によると、本大会開幕まで100日を切った中、ドルトムントに所属するMFカーニー・チュクエメカがオーストリア代表でのプレーを選択したとのこと。ウィーン生まれの現在22歳は、これまで年代別のイングランド代表でプレーしてきたが、国際Aマッチの出場歴がないため、出場資格の変更が可能な状態だった。この度、国際サッカー連盟（FIFA）がA代表の出場資格変更を承認したため、今後オーストリア代表の一員としてプレーすることが可能になったという。

イングランドで育ったチュクエメカは2016年夏にアストン・ヴィラの下部組織へ加入し、2021－22シーズンにトップチームデビューを飾った。2022年夏にチェルシーへのステップアップを果たしたものの、トップチームでの出場機会に恵まれず、昨年2月にドルトムントへレンタル加入。同年夏には完全移籍への移行が発表され、ここまで公式戦通算47試合出場4ゴール2アシストという成績を残している。

また、オランダの名門PSVで「10番」を背負い、これまで年代別のドイツ代表に名を連ねてきたMFパウル・ヴァナーも、オーストリア代表でプレーすることを決断したようだ。ドルンビルン出身の現在20歳は、2018年夏にバイエルンの下部組織へ加入し、チュクエメカと同じく2021－22シーズンにトップチームデビュー。昨年夏に加入したPSVではここまで公式戦26試合で4ゴール3アシストをマークするなど、中心選手として活躍している。

チュクエメカとヴァナーは、早ければ今月のガーナ代表戦または韓国代表戦でデビューを飾る可能性があると報じられている。