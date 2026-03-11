













オリックス・バファローズの宗佑磨内野手が11日、千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「2番・三塁」で先発出場。3回に逆方向へのタイムリー二塁打を放ったほか、3打数3安打の猛打賞の活躍を披露した。







ロッテの先発は石川柊太。両チーム無得点で迎えた3回表、オリックスは1死から相手のエラーと牽制悪送球で走者二塁のチャンスを作った。ここで打席には2番の宗。



カウント3－2からの6球目、アウトコース高めへの144キロストレートに宗がうまく対応する。手元に引きつけながら見事なバット操作で流し打った打球は、左翼フェンスに当たるタイムリー二塁打となった。



好調な宗のバッティングで、オリックスが1点を先制。その後は両チームともに点を取り合い、試合は4－3でオリックスが勝利した。



宗は5回の第3打席にも安打を放ち、この試合3打数3安打1打点の活躍。オープン戦直近4試合で12打数8安打と絶好調だ。



2年連続でシーズン出場100試合未満・打率2割3分台と数字が下降している宗だが、2026年は完全復活の年にしたい。

















