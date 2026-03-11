江ノ電長谷駅から徒歩約5分。通称・長谷大通りから一本入った静かな路地に、2026年2月、新しいカフェ「loosen（ルースン）」がオープンしました。
モーニングから楽しめると聞き、さっそく訪問してきました。こだわりの料理と落ち着いた空間が魅力のカフェの様子をレポートします！
食材に徹底的にこだわり、ほとんどが自家製
店主は、洋食店を中心にレストランやホテルなどで経験を積んだ料理人。さらに海外での料理人経験もあり、ベジタリアンやヴィーガンに関する知識も豊富です。希望があればメニューの相談にも対応してくれるそうです。
その経験を活かし、店で提供される料理の多くは自家製。ハムやパン、ソース、マヨネーズまで丁寧に手作りされています。
モーニングはサンドイッチを中心としたメニュー構成。季節によって使用する野菜は変わりますが、基本的には、お肉を使ったメニュー・ベジタリアン向け・ヴィーガン対応と、さまざまな食のスタイルに対応できる内容になっています。
また、カフェ利用ももちろん可能。自家製のケーキやテリーヌ、グラノーラなど、食後のデザートやカフェタイムにもぴったりです。
食材にも地元のものを積極的に使用。野菜は鎌倉や三浦のものを中心に、卵は横須賀の安田養鶏場の卵を使っています。
ドリンクにもこだわりがあり、コーヒーは金沢の「townsfolk coffee」の豆を使用。紅茶は「norm tea house」の国産有機ブレンドティーを提供。店頭でも販売しており、購入も可能です。
人気の看板メニューを実食
この日は店主おすすめの「湘南みやじ豚の自家製ハムと地元野菜フォカッチャサンド（1,300円・税込）」と、「国産有機ブレンドティー 紅茶ほうじ茶シナモンブレンド（600円・税込）」を注文しました。
運ばれてきたサンドイッチは、思わず驚くほどのボリューム。見るからに満足感たっぷりの一皿です。
自家製の全粒粉パンは、外側はサクッと香ばしく、中はふんわりとした食感。パンだけでも十分おいしさを感じられるほどの完成度です。
そこにたっぷりの新鮮野菜と、湘南みやじ豚の自家製ハムが重なります。柔らかなハムの旨味に、マスタードの効いたソース、ほどよい塩味が絶妙なバランス。
ひと口頬張るごとに素材の味が広がり、気づけばあっという間に完食してしまいました。パンもハムも、それぞれ単体でも楽しめるほどの美味しさです。
一緒にいただいた有機ブレンドティーは、紅茶の香りの中にほうじ茶の香ばしさが感じられる不思議な味わい。そこにシナモンの香りが加わり、飲むたびに新しい風味が広がります。少し変わったドリンクを試してみたい方にもおすすめです。
店名「loosen」に込められた想い
店名の「loosen」には「緩める」という意味。
「訪れる人にゆっくり過ごしてほしい、そして身体の内側からふっと力を抜けるような時間を過ごしてほしい」そんな思いが込められているそうです。
ゆっくりモーニングを楽しむ朝は、やはり特別なもの。普段は慌ただしく過ぎてしまう朝の時間も、落ち着いた空間で過ごすと、一日の始まりがぐっと心地よいものになりますね。
まとめ
店主の穏やかな人柄が感じられる空気感と、洗練された落ち着きのある店内。さらに、大通りから一本入った路地にあるため、より静かでゆったりとした時間が流れています。
朝早い時間の鎌倉は人も少なく、実は観光にもおすすめの時間帯。長谷エリアで朝から営業しているお店は意外と少ないので、モーニングに立ち寄ってから一日をスタートするのも素敵な過ごし方です。
テラス席の利用も可能で、ワンちゃん連れで訪れることもできます。地元の方は、お散歩の途中に立ち寄ってゆっくりモーニングを楽しむのもおすすめです。
鎌倉・長谷で、心も体もほっと緩む朝の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
|最寄り駅
|長谷駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷1-13-11-3
|駅徒歩
|江ノ電長谷駅徒歩5分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|8:00-15:00
|定休日
|水曜日
|定休日詳細
|詳細は店舗Instagramでご確認ください。
|予約
|ネット予約
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|10席
|席の種類
|テーブル席
|席の種類詳細
|他、共有のテラス席あり
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|モーニング
|アクセス
|隠れ家レストラン
|サービス
|ペット同伴
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/loosen2026/
|開業年月日
|2026年2月7日
|備考
|15時閉店、以降は貸し切りも可能だそう。気になる方はInstagramでお問い合わせください。