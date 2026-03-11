アタランタは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでバイエルンをホームに迎え、1－6で大敗した。試合後、アタランタに所属するイタリア代表GKマルコ・カルネセッキが、同国メディア『スカイ』を通してこの試合を振り返った。

決勝トーナメントプレーオフでは、ドルトムント（ドイツ）を2戦合計4－3で破っていたアタランタにとって、またも”ドイツ勢”とのゲームとなったラウンド16ファーストレグは6分、バイエルンの意表を突くコーナーキックから、最後はクロアチア代表DFヨシプ・スタニシッチに決められ、先制ゴールを奪われる。22分にはオリーズにミドルシュートを叩き込まれ、25分にはドイツ代表FWセルジュ・ニャブリの中央突破から3点目を許した。

後半に入ってもバイエルンは攻撃の手を緩めず、52分にセネガル代表FWニコラス・ジャクソン、64分にオリーズ、67分にはドイツ代表MFジャマル・ムシアラと、次々にゴールを重ねていく。アタランタは後半アディショナルタイム、自陣でのボール奪取から右サイドを駆け上がったイタリア代表MFラウル・ベッラノーヴァのクロスボールを、最後はクロアチア代表MFマリオ・パシャリッチが押し込んで1点を返したものの、反撃はここまで。ホームでのファーストレグは1－6の完敗となった。

ドイツの“絶対王者”に力の差を見せつけられた試合の後、カルネセッキは「バイエルンは信じられないようなレベルだ。ラストパス、アシスト、フィニッシュ…。どのプレーを取り上げても、すべてに質がある」と、脱帽の言葉を発する。

今季ここまで公式戦37試合の出場で45ゴールを挙げているイングランド代表FWハリー・ケインをベンチに置いたままでも、凄まじい破壊力を見せつけられたが、アタランタの守護神も相手チームへリスペクトの言葉を並べた。

「今シーズン、最も多くの得点を挙げている選手が欠場していたにもかかわらず、彼らの攻撃のクオリティは変わらなかったんだ。彼信じられないほどの選手たちだよ。正直、彼らを称賛するしかない」

アタランタがバイエルンの本拠地に乗り込むセカンドレグは、18日に行われる。

【ハイライト動画】バイエルン、多彩なゴールパターンで計6発