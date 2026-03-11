アトレティコ・マドリードに所属するフランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが、同クラブでのプレーを続けることを明言した。10日、スペイン紙『アス』が伝えている。

オーランド・シティ（アメリカ）からオファーが届いていることが明らかになっていたグリーズマンは、MLS（メジャーリーグサッカー）への移籍の可能性が浮上していたなか、アトレティコ・マドリードがコパ・デル・レイ（国王杯）で決勝に進出をしたこともあり、タイトルを獲得してからクラブを去りたいという同選手の願いに近づいていることから、今季終了までは残留する可能性が高まっていることが噂されていた。

そんなグリーズマンは10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのトッテナム・ホットスパー戦に先発出場すると、14分に追加点を挙げるなど、81分までプレーして5－2での先勝に貢献を果たした。

試合後、スペインメディア『Movistar』のインタビューに応じたグリーズマンは「相手のミスをうまく利用することができた。技術的なミスか、僕たちが慣れ親しんでいる非常に滑りやすいピッチのせいなのかはわからないけど、素晴らしい試合が展開できた。でも、2失点は残念だ。バルセロナで起きたようなことを繰り返さないように、試合を振り返る必要がある。優位に立っているのだからね」と振り返った。

そして、自身の去就については「最後までここにいるよ」とコメント。続けて、「ここでとても幸せだ。とても楽しんでいる。ピッチ上での僕のプレーがそれを物語っている。どうなるかはわからないけど、とにかく勝ち進みたいと思っている。それから皆で話をしよう」と今季は残留することを明言した。

また、4月18日に行われるレアル・ソシエダとのコパ・デル・レイ決勝に向けてグリーズマンは「それは僕の夢であり、目標だ。素晴らしい結果を残せることを願っている」と意気込みを語っている。

【ハイライト動画】アトレティコ・マドリードがトッテナム・ホットスパーに先勝！