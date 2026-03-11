バイエルンに所属するフランス代表MFミカエル・オリーズが圧巻の大勝を振り返った。10日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のファーストレグが現地時間10日に行われ、バイエルンは敵地でアタランタに6－1で快勝。開始早々の6分に意表を突くCKからヨシプ・スタニシッチが先制点を叩き込むと、22分にはオリーズが強烈なミドルシュートを突き刺し、直後にはセルジュ・ニャブリがネットを揺らす。後半にはニコラス・ジャクソン、オリーズ、ジャマル・ムシアラの追加点で突き放し、ベスト8進出へ王手をかけた。

エースストライカーであるハリー・ケインを欠く中で大量6得点を挙げたバイエルンだが、一際輝きを放ったのが右ウイング（WG）のオリーズだ。得意のカットインから華麗なミドルシュートを2本突き刺しただけでなく、25分にはGKヨナス・ウルビヒからのロングフィードをピタリと足元に収め、タメを作ってからの絶妙なラストパスでニャブリのゴールをお膳立て。2ゴール1アシストの大活躍により、試合後にはプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。

データサイト『Opta』によると、今シーズンのオリーズは欧州5大リーグに所属する選手として最多の公式戦22アシストをマークしているとのこと。自ら記録した15ゴールを含めた得点直接関与数「37」も欧州5大リーグに所属するWGとしては最多記録だという。

圧巻のパフォーマンスを披露したオリーズは「本当に良い試合だったし、最高の気分だ。個人的に良いプレーが出来たと思うし、堅実なパフォーマンスだったよ」と試合を振り返りつつ、ホームでのセカンドレグに向けて「今度は彼ら（アタランタ）が僕たちのスタジアムに来る。同じメンタリティーで試合に臨み、再び勝ちたいと思うよ」と気を引き締めた。

セカンドレグは日本時間の18日に行われる。

【ハイライト動画】オリーズが大活躍！ バイエルンが敵地で圧巻の6発快勝