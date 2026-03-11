日本サッカー協会（JFA）は11日、日本代表DF板倉滉（アヤックス／オランダ）が「高円宮杯 JFA U－18サッカープレミアリーグ2026」の公式アンバサダーに就任することを発表した。

高円宮杯 JFA U－18サッカープレミアリーグは高体連に所属している高校の部活動チームに加え、Jリーグクラブのユースチームも参戦する高校年代最高峰のリーグ戦。全国トップレベルの24チームがEASTとWESTに分かれてホームアンドアウェイ方式による総当たり戦を行い、それぞれの優勝チームがファイナルへと進み、日本一を決めるレギュレーションとなっている。

板倉は昨年行われた「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2025ファイナル」に続いて公式アンバサダーを務め、⼤会のPR活動や応援メッセージの発信などを行う予定だという。就任に際し、JFAを通じて次のようなコメントを発表している。

「⾼円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2026の公式アンバサダーを務めさせていただくことになり、⼤変うれしく思います。僕は、⼩学⽣時代に川崎フロンターレU－12の1期⽣として加⼊し、素晴らしいスタッフの下で、成⻑させてもらい、プロ選⼿になることができました。⾼校⽣時代はプレミアリーグではなく、⼀つ下のプリンスリーグ関東に出場しましたが、プロと同様に年間を通して、毎週末に厳しいリーグ戦で戦えたことは、現在につながるかけがえのない経験でした」

「今⼤会に出場する選⼿の皆さんは、プロに近い環境に⾝を置いていると思いますが、世界を⾒渡せば、同年代で既にトップリーグで戦っている選⼿もいます。現状に満⾜することなく、向上⼼を持って⽇々の活動に取り組んでください。皆さんの成⻑に期待しています！」

なお、「高円宮杯 JFA U－18サッカープレミアリーグ2026」は4月4日（土）に開幕。毎節ごとの注目試合は『J SPORTS』で放送・配信され、『スポーツブル』でのインターネット配信も予定されている。