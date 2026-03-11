













中日ドラゴンズの細川成也外野手が10日、バンテリンドームで行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「4番・左翼」で先発出場。2回にチーム初安打となる左安打を放つなど、好調をキープしている。











同試合で0－5とリードされた中日は2回裏、この回先頭の細川が右打席へ。ヤクルトの先発は、昨季は救援として23試合に登板した松本健吾。



カウント1－2からの4球目。インハイに来た145キロのシュートを、細川が上手くバットを振りぬいて対応。打球は強いゴロとなって三遊間を抜け、チーム初となる安打を4番が放った。



反撃ムードとなった中日は、続く5番のミゲル・サノーが打った瞬間の特大弾をバンテリンドームのスタンド上段付近に打ち込み、2－5と追い上げに成功した。



しかし、この日はヤクルト打線が13安打12得点と爆発。中日も11安打を放ったが及ばず、7－12でヤクルトに敗れた。



細川は5回の第3打席に犠飛を放ち、この日は2打数1安打1打点。オープン戦8試合で16打数6安打、打率.375と絶好調。3二塁打1本塁打と長打も生まれており、今季も4番として打線の核となることはもちろん、自己ベストとなる30本塁打達成が強く期待される。























【動画】シュートを力で運ぶ、細川のチーム初安打がこちら

DAZNベースボールのXより













焼肉パワーでヒット⁉️



細川成也は今季もHR量産なるか🍖



⚾️中日×ヤクルト（オープン戦）



