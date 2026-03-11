













東京ヤクルトスワローズの鈴木叶捕手が10日、中日ドラゴンズとのオープン戦に「8番・DH」で先発出場。3回に3点本塁打を放つなど3安打猛打賞の活躍を披露した。











ヤクルトは5－2とリードし、3回表の攻撃を迎えた。この回も1死から四球と安打で一、三塁のチャンスを作り、打席には鈴木。中日の先発はサウスポーの三浦瑞樹。



鈴木は、初球の低めのスライダーを積極果敢にスイングした。打球は左翼方向に強いライナー性の当たりとなって飛び、バンテリンドームに新たに設けられた「ホームランウィング」に飛び込んでいった。



鈴木の3点本塁打でヤクルトは8－2と大きくリードする展開に。中盤以降に中日の追い上げを許したが、トータルスコア12－7で中日を破った。



鈴木はこの試合、5打数3安打3打点と猛打賞の活躍を披露。打撃センスをアピールし、正捕手争いの候補に割って入りたい。













