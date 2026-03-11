1次ラウンド プールB

○ イタリア 8－6 米国 ●

＜現地時間3月10日 ダイキン・パーク＞

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表が優勝候補の米国代表を撃破。開幕3連勝を飾り、プールBの単独首位に立った。

一発攻勢で試合の主導権を握った。イタリアは2回表、二死から6番カイル・ティールが先発右腕マクニールの外角高めフォーシームを弾き返し、左翼スタンドへ1号ソロ。生還後にはベンチで一杯のエスプレッソを飲み干すパフォーマンスを行い、先制点を祝った。

さらに、二死一塁から8番サム・アントナッチが右中間スタンドに1号2ラン。4回表には2番手左腕ヤーブローの代わり端を攻め、7番ジャック・カグリオンが打球速度110.4マイル（約177.7キロ）の1号2ランを叩き込んだ。6回表にも6番ティールの二塁打から好機を作り、相手の失策や暴投、9番ダンテ・ノリの犠飛で3点を追加した。

投げては先発右腕マイケル・ロレンゼンが球数制限いっぱいの67球を投じ、強力打線相手に4回2/3を無失点、被安打わずか2本と好投。2点リードの最終回には一死一塁、一発出れば同点の場面で7番手右腕グレグ・ワイサートが2番ヘンダーソン、3番ジャッジを連続三振斬り。終盤4イニングを6投手の小刻みな継投で繋ぎ、米国の猛追から逃げ切った。

プールAはイタリアが3勝0敗、米国とメキシコが2勝1敗で続き、三つ巴で準々決勝への2枠を争う。イタリアは現地11日のメキシコ戦に勝利すれば、2大会連続の1次ラウンド突破。敗れた場合は3チームの失点率により、突破チームが決定する。