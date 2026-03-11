













中日ドラゴンズのミゲル・サノー内野手が10日、バンテリンドームで行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「5番・一塁」で先発出場。2回に特大の一発を放った。











0－5と大きくリードされた中日は2回裏、無死一塁でサノーが打席に立つ。ヤクルトの先発は、昨季は救援として23試合に登板した松本健吾。



MLB通算164本塁打男の実力を探るように、松本はシュートを連投。カウント2－2からの5球目、これまでよりもやや甘く入った145キロのシュートを、サノーのバットが一閃した。



バンテリンドームに設けられたホームランウイングが無用の長物となるような、打った瞬間の特大弾がスタンド上段付近に飛び込んでいく。サノーの2点本塁打で、中日は2－5とした。



しかし、この日はヤクルト打線が13安打12得点と爆発。中日も11安打を放ったが及ばず、7－12でヤクルトに敗れた。



サノーはこの試合3打数2安打2打点と活躍。これまでのオープン戦5試合で僅か1安打、本塁打は0と当たりが止まっていたが、上昇気流に乗って行けそうだ。流れを大きく変える特大の一発を、シーズンでも期待したい。























【動画】ブランコを彷彿、サノーの特大本塁打がこちら！

スイングと弾道はブランコを彷彿



シーズンが楽しみ

サノーが特大ホームラン🚀



⚾️中日×ヤクルト（オープン戦）



