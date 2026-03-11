













阪神タイガースの西純矢外野手は10日、阪神甲子園球場で行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に途中出場。8回に回ってきた打席で適時打を放ち、“野手”としての初安打を本拠地のファンに披露した。











6回表だった。阪神の右翼のポジションに、西純矢が外野手として立った。高校時代は投手として甲子園に出場し、日本代表にも選出。阪神でも6年間で12勝をあげた男が、さらなる可能性を求めて野球の聖地に戻ってきた。



1－1で同点の8回裏、1死三塁というチャンスで最初の打席が回ってきた。西武はこの回からトレイ・ウィンゲンターがマウンドへ。昨季49試合に登板し、奪三振率13.31を誇る剛速球投手を相手にする。



ウィンゲンターはインハイとアウトローに4球連続スライダーを投じる。カウント3－1からの5球目、インサイドにきた154kmのストレートに、西純矢が反応した。



詰まった当たりが、前進守備を敷いていた二塁手の頭上を越え、中堅手との間にポトリと落ちる。相手の球威にやや押されながらも、バットコントロールと執念でボールをヒットゾーンへ運び、タイムリー安打となった。



西純矢の一打で、阪神は好投手から貴重な勝ち越し点となる1点を奪った。そのまま試合は阪神が2－1で勝利し、西純矢の打点は勝利打点となった。



野手として走攻守で躍動する西純矢を、誰もが心待ちにしている。

























【動画】154キロを執念で安打に、西純矢の適時打を見よ！



DAZNベースボールの公式Xより













甲子園が湧いた



今季から打者転向

西純矢がタイムリーヒット



⚾️阪神×西武（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】