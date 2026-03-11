現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった宮城県在住79歳女性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：79歳女性

同居家族構成：本人、夫（79歳）、孫（28歳）、孫の夫（29歳）、ひ孫（3歳と1歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：宮城県

リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト

リタイア前の年収：200万円

現在の預貯金：500万円、リスク資産：0円

これまでの年金加入期間：不明

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：5万3000円

老齢厚生年金（厚生年金）：なし

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

配偶者の年金や収入：年金30万円

◆「年金額に満足していない」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「政府から（税金や社会保険料などが）引かれていき、年金額が減っている。孫たちも一緒に暮らしているので経済状況がひどくなっている」と語っています。

ひと月の支出は約「25万円」。夫婦の年金で「毎月賄えている」と回答されています。

◆「物価高騰の影響で今大変です」

年金で足りない支出がある場合については「貯金から引き出し」て賄っているという投稿者。

家族が多いこともあり最近の物価高騰の影響は強く感じている様子で、実際に「生活に支障が出てきていて今大変です」と窮状を訴えます。

そのため年金生活においては「高いものを買わない、使用しないものを買わない、ものは壊れるまで使う」を心掛けて出費を減らしているとのこと。

◆「ひ孫も見れると思わなかった」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「夫が50代で倒れてしまい収入が減ったこともあり、若いうちからもう少し稼いでくれていればなと思います」と回答。

今後の生活については「このままだと手元に残るお金はいくらになるんだろうと毎日不安。ひ孫も見れるとは思わなかったが、6人家族の生活は年々厳しくなる」とコメント。

一方で年金生活の楽しみは「受給日に1万円程度お買い物すること。物価高騰で過去に比べたら全然同じ量を買えませんが、外に出歩くことに意味があるなと実感しています」と教えてくれました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部