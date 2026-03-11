侍ジャパン 最新情報

大谷翔平選手ら多数の日本人メジャーリーガーを擁する侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる。プールCのを首位で通過した侍ジャパンだが、厳しい声もあがっているようだ。米メディア『USAトゥデイ』のジョン・ホフリング記者が言及した。

侍ジャパンは6日のチャイニーズ・タイペイ戦でWBCの開幕を迎えた。初戦は大谷の満塁本塁打も飛び出し、13-0と相手を圧倒する力を見せつけている。

第2戦の韓国戦でも、大谷や鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手から本塁打が飛び出し、打線の力を見せつけている。しかし、この日は投手陣が不安定さを露呈してしまい、菊池雄星投手が失点3、伊藤大海投手が失点2、松本裕樹投手が失点1を喫した。

続く第3戦のオーストラリア戦では吉田の劇的な逆転2ラン本塁打で勝利を手にしたものの、4-3という接戦の試合展開となった。

苦戦しているとの見方もある侍ジャパンについて、ホフリング氏は「前回優勝国は全勝のスタートとなったが、韓国戦、オーストラリア戦の勝利は合計3点差での辛勝だった。大谷や山本由伸投手という2023年優勝メンバーが参加したにもかかわらず、日本の戦力は前回ほどではないかもしれない」と言及した。

