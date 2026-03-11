WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」が3月5日に開幕。1次ラウンド・プールCの野球日本代表侍ジャパンは、台湾、韓国、オーストラリア、チェコと激突。全勝で1位通過を決めたが、各国からもスターが躍動した。ここでは、プールCのベストナインを独自選出していく。［1/6ページ］

投手部門：オンジェイ・サトリア（チェコ）

[caption id="attachment_254103" align="aligncenter" width="530"] チェコ代表のオンジェイ・サトリア（写真：Getty Images）[/caption]

2試合登板（8回1/3）、6奪三振、防御率0.00

投手部門は、チェコ代表のオンジェイ・サトリアを選出した。前回大会では大谷翔平から3球三振を奪い、話題を集めた。今大会でも、圧巻のパフォーマンスを示した。

オーストラリア戦では、4回途中から2番手で登板。3回2/3を投げ、1安打3奪三振無失点の好投を見せた。

さらに日本戦では、先発登板。走者を背負いながらも、チェンジアップを中心とした変幻自在の投球を見せ、5回途中無失点の快投。降板時には、観客がスタンディングオベーションで讃えた。

チームは4連敗で1次ラウンド敗退となったが、計8回1/3を投げ、無四球無失点と圧巻のピッチングだった。

サトリアは、今大会限りで代表引退が報じられている。最後のマウンドで有終の美を飾った。

捕手部門：ロビー・パーキンス（オーストラリア）

[caption id="attachment_254104" align="aligncenter" width="2416"] オーストラリア代表のロビー・パーキンス（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.154（13打数2安打）、1本塁打、5打点

捕手部門には、オーストラリア代表の正捕手ロビー・パーキンスを選出した。最終成績は打率.154だったが、攻守で印象的な活躍を見せた。

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、先制の2点本塁打をマーク。最終的にこの一発が決勝点となった。

2戦目のチェコ戦では、9回にダメ押しとなる適時打を記録。韓国戦では安打こそなかったが、先頭打者として迎えた8回に四球を選んで出塁し、チームの得点に貢献。

守備面でも、好プレーが光った。日本戦では4回2死満塁の場面で二塁走者を刺し、ピンチを脱出。

また、さまざまな投手を好リード。強打の日本打線を4点に封じ込め、チャイニーズ・タイペイ戦では完封勝利を演出した。

一塁手部門：ムン・ボギョン（韓国）

[caption id="attachment_254095" align="aligncenter" width="530"] 韓国代表のムン・ボギョン（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.538（13打数7安打）、2本塁打、11打点

一塁手部門には、4大会ぶりの1次ラウンド突破の立役者となった韓国代表のムン・ボギョンを選出した。

初戦のチェコ戦に「5番・一塁」で先発出場すると、初回に先制のグランドスラム。7回にもダメ押しの適時打を放つなど、5打点の活躍を見せた。

日本戦では、初回に菊池雄星から2点タイムリーを記録。

さらに、準々決勝ラウンド進出がかかったオーストラリア代表との大一番では、２回に先制となる2点本塁打を放つと、3回にもリードを広げる適時二塁打を記録。3安打4打点の大仕事をやってのけた。

全4試合で安打を記録し、チームトップの11打点と打線を牽引した。現在25歳と若く、今後の国際大会でも注目の存在となりそうだ。

二塁手部門：ジェン・ツォンチェ（チャイニーズ・タイペイ）

[caption id="attachment_254105" align="aligncenter" width="530"] チャイニーズ・タイペイ代表のジェン・ツォンチェ（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.333（9打数3安打）、1本塁打、2打点、4盗塁

二塁手部門には、チャイニーズ・タイペイ代表のジェン・ツォンチェを選出した。正二塁手と目されたリー・ハオユーが大会直前に故障離脱するアクシデントがあった中で、その穴を埋める働きを見せた。

初戦のオーストラリア戦は途中出場となったが、2戦目の日本戦から「1番・二塁」でスタメン起用。

同戦では安打こそなかったが、2つの四球を選ぶなど、リードオフマンの役割を果たした。

チェコ戦では、初回に意表をつくセーフティーバントで出塁に成功。同戦だけで3盗塁を記録するなど、足で相手をかき乱した。

韓国戦では、6回に一時勝ち越しとなる本塁打をマーク。4打数2安打1盗塁の活躍で、チームの勝利に貢献した。

ジェンは、2025年にメジャーデビューしたばかりの25歳。今季からボストン・レッドソックスに加入しており、メジャーでの活躍にも注目が集まる。

三塁手部門：ジャン・ユーチェン（チャイニーズ・タイペイ）

[caption id="attachment_254106" align="aligncenter" width="530"] チャイニーズ・タイペイ代表のジャン・ユーチェン（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.400（15打数6安打）、1本塁打、5打点

強打者がひしめく三塁手部門は、チャイニーズ・タイペイ代表のジャン・ユーチェンをノミネート。前回のWBCで大会ベストナインに選出された台湾のスターが、今大会でも存在感を示した。

初戦のオーストラリア戦、2戦目の日本戦と2戦連続で安打を記録。

3戦目のチェコ戦では初回に適時打を放つと、4回、6回にもタイムリーをマークし、3安打4打点の活躍を見せた。

さらに、韓国戦では先制の本塁打を放つなど、全4試合に「4番・三塁」で出場し、打線の中心を担った。

その他の三塁手では、オーストラリア代表のカーティス・ミード、韓国代表のシェイ・ウィットコムも本塁打をマークするなど、持ち味を発揮した。

遊撃手部門：源田壮亮（日本）

[caption id="attachment_254092" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの源田壮亮（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.571（7打数4安打）、4打点

遊撃手部門には、日本代表の源田壮亮を選んだ。

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、3安打4打点の活躍。

韓国戦では安打こそなかったが、犠打で得点をアシスト。オーストラリア戦でも4打席で3出塁を記録した。

下位打線ながら多くの四球を選び、出塁率.727と驚異的な数字をマーク。走者を置いた状態で上位打線につなげた。

また、守備面でも安定したグラブ捌きを見せ、攻守でチームに大きく貢献した。

外野手部門：吉田正尚（日本）

[caption id="attachment_254093" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの吉田正尚（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.500（12打数6安打）、2本塁打、6打点

4番打者として日本代表の窮地を救う活躍を見せたのが、吉田正尚だ。

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦から2安打1打点と結果を残すと、韓国戦では3回に本塁打をマーク。

さらに、7回にも貴重な追加点となる適時打を放ち、この試合も2安打3打点の大活躍を見せた。

ヒーローとなったのは、オーストラリア戦だ。1点ビハインドの7回裏2死1塁から起死回生の逆転本塁打を放った。

最終的に全4試合でヒットをマークするなど、日本の4番打者として圧倒的な存在感を示した。

外野手部門：鈴木誠也（日本）

[caption id="attachment_254094" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの鈴木誠也（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.333（9打数3安打）、2本塁打、5打点

日本代表打線の中心を担った鈴木誠也。初戦と2戦目で3番、オーストラリア戦では大谷翔平の後を打つ2番打者として重要な役割を担った。

韓国戦では、3点ビハインドの1回裏に反撃の狼煙を上げる2点本塁打。3回にも2打席連続となる本塁打を放った。

さらに、同点で迎えた7回には勝ち越しとなる押し出し四球を選び、計4打点を叩き出した。

オーストラリア戦では無安打に終わったが、3つの四球を選んで3出塁。特に第4打席は押し出し四球となり、貴重な得点をもたらした。

前回大会は無念の出場辞退となったスラッガーが、格の違いを見せつけた。

外野手部門：スチュアート・フェアチャイルド（チャイニーズ・タイペイ）

[caption id="attachment_254107" align="aligncenter" width="1096"] チャイニーズ・タイペイ代表のスチュアート・フェアチャイルド（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.500（12打数6安打）、2本塁打、6打点

台湾系アメリカ人として初めてチャイニーズ・タイペイ代表に選出されたスチュアート・フェアチャイルド。最初の2試合は無安打に終わったが、3戦目以降は目覚ましい活躍を見せた。

3戦目のチェコ戦では、2回に満塁本塁打を記録。

同戦では4打席で4出塁3盗塁と、足でも存在感を示した。

韓国戦では8回に逆転2点本塁打を放ち、チームの勝利に大きく貢献した。

チームトップとなる6打点を挙げるなど、打線に不可欠な存在となった。

指名打者（DH）部門：大谷翔平（日本）

[caption id="attachment_253397" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点

指名打者（DH）部門は、日本代表の大谷翔平を選出した。

今大会では1番打者として起用され、初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では第1打席でいきなり初球を叩き、二塁打でチャンスメイク。

続く2打席目には先制の満塁本塁打を放ち、打線に勢いをもたらした。同戦では3安打5打点の大活躍を見せた。

さらに、韓国戦では同点ホームランを含む2安打を記録。オーストラリア戦は無安打に終わったが、申告敬遠を含む2四球を選んだ。

1次ラウンドを通じ、圧倒的な打棒、そして存在感を発揮した。

【了】