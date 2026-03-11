ニューカッスルは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでバルセロナをホームに迎え、1－1で引き分けた。試合後、ニューカッスルに所属する元イングランド代表MFハーヴィー・バーンズが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。

ニューカッスルの本拠地『セント・ジェームズ・パーク』でキックオフを迎えたゲームは、序盤からニューカッスルが主導権を握りながら、スコアレスで時計の針が進む。それでも86分、同FWジェイコブ・マーフィーがワンツーで右サイドを突破し、クロスボールを送ると、ペナルティエリア内でフリーになったバーンズがボレーシュートを突き刺す。終盤にニューカッスルが先手を取ったが、後半アディショナルタイムのラストプレーで痛恨のPKを献上し、これをスペイン代表FWラミン・ヤマルに決められる。直後にタイムアップの笛が吹かれ、ファーストレグは1－1で終了した。

同試合のPOTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）にはバーンズが選出。UEFAのテクニカル・オブザーバー・パネルは、「彼は攻守両面で戦術的にも巧みなポジショニングを見せ、絶え間ない動きでバルセロナの最終ラインを脅かし続け、最終的に先制点を奪った」と評価した。

試合後、バーンズは「厳しい結果だ」と率直な心境を明かす。「得点した時はファンの熱気を感じることができて、本当に最高の気分だった。我々は本当に良いプレーをしていたし、94分間、何があっても優位に立っていたと思う。今夜はボールを非常にうまくキープし、相手のチャンスを制限した。今夜は僕らの実力を示せたし、（勝利まで）あと一歩のところまで迫った」と、同試合を通してニューカッスルが見せたパフォーマンスには胸を張った。

一方で、「終盤の失点は本当に受け入れ難いが、まだスコアがイーブンになっただけだ」とバーンズ。クラブ史上初の準々決勝進出を「絶対にできる」と断言するウインガーは、「難しい戦いになるが、まだスコアはイーブンだ。僕らは（準々決勝進出を）信じている」と力を込めた。

ニューカッスルがバルセロナの本拠地『カンプ・ノウ』に乗り込むセカンドレグは、18日に行われる。

