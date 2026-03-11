大谷翔平 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督は9日（日本時間10日）、先発左腕のタリク・スクバル投手の登板は今後ないことを明らかにした。米メディア『CNN』らが報じた。

サイ・ヤング賞左腕スクバルは、調整もあり開幕前にWBCで1試合しか投げない意向を表明していたが、7日の英国戦で3回を投げた後、再度登板する可能性を示唆していた。

しかし、この日行われたメキシコ戦前の会見でデローサ監督は「この試合が終わればチームを離れ、（所属する）タイガースのキャンプに戻る」と語り、今後の今大会にスクバルは登板はしないことを明かした。

この決断に関して米メディア『CNN』は、「開催時期の関係上、WBCは必ず次のシーズンに向けた準備期間と重なる。大会のルール上、投手はけがをしたり、所属プロチームに迷惑をかけたりしないよう、1試合あたりの投球イニング数に制限が設けられている。

これは、フラストレーションがたまるし、スクバルのように前半参加、後半参加しないという状況を生み出す。世界屈指の選手たちが一度に30分しかプレーできない状況で（サッカーの）FIFAW杯が開催されることは想像できない」とサッカーW杯と比較し問題点を指摘。

続けて「スクバルのようなスター選手たちが、国のために何億ドルものリスクを負う覚悟があるという現実に直面している今、MLBはWBCの日程と開催方法を見直す必要がある。」と日程変更を求めた。

スクバルは今回下した決断に「本当に嫌だ」と明かし、「次のWBC、ロサンゼルス五輪は一番に参戦を表明するよ」と代表チームでのプレーに感銘を受けた。

