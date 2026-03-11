アトレティコ・マドリードは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでトッテナム・ホットスパーをホームに迎え、5－2で先勝した。同試合で、アトレティコ・マドリードが、CL・決勝トーナメントにおいて“歴代最速”となる記録を樹立した。

試合は序盤6分、トッテナム・ホットスパーのチェコ人GKアントニーン・キンスキーのキックミスがアトレティコ・マドリード側にわたると、最後はスペイン代表MFマルコス・ジョレンテが右足でゴールネットを揺らす。14分にはオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンが足を滑らせた隙を逃さなかった元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが追加点を奪い、続く15分にはまたもキンスキーのキックミスから、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが追加点を奪った。その後、両チームともに2点ずつを奪い合い、5－2でアトレティコ・マドリードが先勝していた。

データサイト『Opta』によると、アトレティコ・マドリードの3得点は、厳密には同試合の14分59秒までに生まれており、これはCLの決勝トーナメントにおける歴代最速の記録になったという。

また、同サイト『Squawka』によると、アトレティコ・マドリードがCLの試合で、前半のみで4得点を奪うのもクラブ史上初の快挙となったようだ。ラ・リーガ勢全体で見ても、過去にCL・決勝トーナメントの舞台で前半のみで4得点を奪ったクラブはバルセロナしか存在していないとのこと。バルセロナは2008－09シーズンのラウンド16セカンドレグ・リヨン戦（○5－2）と、準々決勝ファーストレグ・バイエルン戦（○4－0）の2試合で、前半のみで4ゴールを奪っていた。

ホーム開催のファーストレグで記録を樹立し、3点のアドバンテージだけでなく、勢いまでもを手にしたアトレティコ・マドリード。敵地『トッテナム・ホットスパー・スタジアム』でのセカンドレグは、18日に行われる。

