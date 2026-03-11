日本最北である稚内市(わっかないし)から40kmほど南に位置する北海道豊富町(とよとみちょう)は、「サロベツ湿原」、「大規模草地牧場」などの景勝地があり、自然と資源に恵まれたまち。世界に二つ日本に一つと言われる、油を含んだ泉質を持つ温泉も有名です。

豊富町ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「グリーンワーカー事業」という取り組みについて、紹介していきます。

豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「グリーンワーカー事業」について

遠くに利尻富士を望む豊富町稚咲内(わかさかない)海岸は、冬には奇跡的な「ダイヤモンド利尻富士」が姿を現すこともある、豊富町の誇る景勝地。

「グリーンワーカー事業」は、この美しい景色を次世代へ引き継ぐため、ふるさと納税の寄附金をもとに海岸清掃を行っている事業です。

2025年7月27日に開催された本活動では、多くの漂流ゴミが流れ着く海岸でもある稚咲内海岸を、美しい海岸に保っていくための清掃活動を実施。約110名の参加者がゴミ拾いなどの掃除を行ったのだそう。

「今後も美しい海岸を維持するために、例年の活動以外に何ができるか検討していきたい」と担当者は語っていました。

豊富町のふるさと納税返礼品について

まち自慢の逸品! 「ラムチョップ」と「とよとみ牛乳ソフトクリーム」を紹介します。豊富町の中でも人気の返礼品なのだとか!

フレンチラムチョップ 約600g (300g×2パック) 岩塩とハーブソルト付き

・提供事業者：株式会社サロベツファーム

・内容量：フレンチラムチョップ 約600g(300g×2パック)

・寄附金額：1万6,000円

岩塩& ハーブソルト付き! 羊肉の希少な部位「ラムチョップ」です。豚肉や牛肉と比べてやわらかく、独特の風味と旨みが特徴。鉄板でこんがり焼きあげることでお肉に旨みをギュッと閉じ込め、かぶりついた時に肉汁が口の中で溢れ出します。

とよとみ牛乳ソフトクリーム【ミルク／ショコラミックス／季節のミックス 各120ml 計12個】

・提供事業者：MilkCafe& Zakka ferme

・内容量：ミルク120ml×6個、ショコラミックス120ml×3個、季節のミックス120ml×3個

・寄附金額：2万1,000円

とよとみ牛乳(北海道サロベツ牛乳)をたっぷり使ったソフトクリームです。ミルク感あふれる味わいを楽しめます。濃厚で後味スッキリのミルク、濃いショコラとミルクの組み合わせが絶妙なショコラミックス、季節のミックスの3種類。大切な人への贈り物にもおすすめとのことです。

今回は北海道豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「グリーンワーカー事業」と、人気の返礼品を紹介しました。冬には奇跡的な「ダイヤモンド利尻富士」が姿を現すこともある景勝地「稚咲内海岸」を、美しい姿で未来へつないでいくための取り組みでした。景観を保つのはもちろんのこと、まち全体で協力することで、町民の意識も一つになり、より良いまちづくりにもつながるかと思います。本取り組みに興味を持った人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者