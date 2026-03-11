ナントは10日、新指揮官にヴァイッド・ハリルホジッチ氏が就任したことを発表した。

ナントでは昨年12月11日からアハメド・カンタリ監督が指揮を執っていたが、就任後公式戦12試合でわずか3勝（9敗）にとどまり、リーグ・アンでは降格圏の17位に低迷していたことから、同監督の解任を発表するのと同時に、今シーズン終了までとなる契約でハリルホジッチ氏が新監督を務めることを明らかにした。

現在73歳のハリルホジッチ氏はボスニア・ヘルツェゴヴィナ出身で、これまでリールやレンヌ、パリ・サンジェルマン（PSG）、コートジボワール代表、アルジェリア代表、アルジェリア代表の指揮官などを歴任。2015年3月からはFIFAワールドカップ・ロシア2018の直前まで日本代表も指揮し、2018年10月から2019年8月まではナントも指揮した。

その後、2019年8月にモロッコ代表の監督に就任し、FIFAワールドカップカタール2022出場に導いたが、主力選手との確執が表面化したことで2022年8月に退任となり、再び本大会では指揮を執らないことになって以降はフリーとなっていたなか、約3年半ぶりに職場復帰することが決定した。なお、現役時代にプレーしていたクラブでもあるナントを率いるのは約7年ぶりとなる。