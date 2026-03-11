マンチェスター・シティのポルトガル代表DFルベン・ディアスが、レアル・マドリード（スペイン）戦に向けて「楽しみで仕方ない」と意気込みを述べた。9日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

マンチェスター・シティは、11日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16でレアル・マドリードと対戦する。両チームがCLで激突するのは、実に5シーズン連続のこととなる。

R・ディアスは、「結局のところ、CLだからね」とコメント。「僕たちはみんな、子どもの頃、まだ小さかったときと同じように、こういう試合でプレーするために、CLの舞台に立ちたいと思うんだ。だからこそ、僕たちはこの試合が楽しみで仕方ない」と、CL決勝トーナメントの開幕を心待ちにしていると語った。

そして、「僕個人としても、とても楽しみだ。まさに僕たちが目指しているレベルだからね。これまで積み重ねてきたものを示したいし、良いパフォーマンスを、いや最高のパフォーマンスを最高の舞台で発揮したいと思っている」とレアル・マドリード戦への意気込みを述べた。

マンチェスター・シティとレアル・マドリードによるCLラウンド16のファーストレグは、『サンティアゴ・ベルナベウ』にて日本時間3月12日の午前5時に試合開始の予定だ。

