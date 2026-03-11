【12星座占い】2026年3月の運勢は？「魚座（うお座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「魚座（うお座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！思考が冴えやすく調子の良い運気の月です。勢いも出やすいので活動的に動いていきましょう。今月は特に感覚が冴えやすい月となりそうなので、直感的に気になる場所があれば行ってみると良さそうです。恋愛運は好調ですが、特に上旬と下旬が好調です。中旬は自分磨きをしたり、恋愛の価値観の整理をしてみましょう。仕事運も好調で調子良く進めていくことができそうです。ただし、発言ミスには注意が必要なので、冷静な視点を大切に過ごしましょう。疲れを感じたら、ヘッドマッサージや肩周りのストレッチを行ってみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/