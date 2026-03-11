MTGは3月、美容ブランド「ReFa」が展開する美容リネンカテゴリ「ReFa LINEN」より、「LEXUS」とコラボレーションした「ヘアフェイスタオル」(7,900円)と「バスタオル」(17,300円)を全国のLEXUS販売店で順次発売する。

LEXUSは、"豊かなライフスタイルを、もっとあなたの近くに。"をテーマに、カーライフの枠を超え、暮らしを彩るオリジナルアイテムを「LEXUS collection」として展開している。また、ReFa LINENは、日常的に触れるテキスタイルの質を高めることで、髪と肌を美しく整えるという新しい美容体験を提案してきた。今回のコラボレーションでは、LEXUSが追求する上質なライフスタイルと、ReFa LINENの美容視点でのテキスタイル設計が融合。オリジナル仕様の美容タオルがLEXUS collectionに登場する。

展開されるのは、ヘアフェイスタオルとバスタオルの2種類。厳選された素材と独自の技術により、​優れた吸水性と摩擦の少ない肌触りを追求。タオルドライによる摩擦ダメージを低減し、​ふっくら柔らかなボリューム感を実現することにより、​触れるたびに心地よさと美しさを実感できるという。

カラーはいずれも、ホワイトとダークグレーの2色展開。サイズは、ヘアフェイスタオルが34×80㎝​、バスタオルは70×140㎝​となる。

商品の掲載期間は2026年3月～9月まで。在庫がなくなり次第終了する場合がある。