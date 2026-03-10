













オリックス・バファローズの西川龍馬外野手が10日、千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「2番・左翼」で先発出場。4回に勝ち越しとなる本塁打を放った。







1－1の同点で迎えた4回表。オリックスはこの回先頭の2番・西川が左打席に向かう。ロッテの先発は木村優人。高卒3年目の今季は先発ローテーションの一角として活躍が期待されている右腕だ。



チェンジアップが2球外れ、カウント2－0からの3球目だった。甘く入った145キロのストレートを西川が完璧に捉えると、打球は一直線に右翼スタンドに突き刺さる。西川特有の美しいフォロースルーを残像に、オリックスが2－1と勝ち越しに成功した。



オリックスは7回にも2点を追加し、4－1でロッテに勝利。オープン戦の戦績を3勝2敗とした。



西川は昨季、通算1000試合出場と1000安打を達成。左足首の怪我による影響で規定打席には届かなかったものの、打率.310をマークした。



移籍3年目の今季は首位打者に照準を合わせ、チームを優勝に導く旗印となりたい。

















【動画】神々しいフォロースルー、西川龍馬の本塁打を見よ！

DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより















完璧に捉えた



神々しさを感じるフォロースルー

西川龍馬が勝ち越しホームラン



⚾️ロッテ×オリックス



