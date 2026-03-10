大谷翔平 最新情報

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は今大会でも圧巻の成績を残しているが、ドジャースはその日本代表のチームメイト・佐藤輝明に既にターゲットを絞っているかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』らが報じた。

メジャーリーガーとの兼ね合いもあり、起用法に注目が集まっていた佐藤輝明。10日のチェコ戦では「2番・右翼」で先発出場し、ツーベースヒットも記録。3打数1安打1死球としていた。

米メディア「スポーティングニュース」は「阪神は近い将来にポスティングを認める可能性がある。佐藤はメジャーで巨額の契約を結ぶだけの才能を持っている」とし、

「大谷翔平がドジャースに40本塁打の三塁手を勧誘するかもしれない。ドジャースの三塁手マックス・マンシーが2027年のシーズン後にFAになる可能性があり、大谷がすでに強く推薦しているかもしれない」と大谷がキーマンになる可能性に言及した。

一方で米メディア「ファンサイデッド」のマーク・パウエル氏は「佐藤の攻撃的スタイルはそのアプローチを巧みに利用するMLB投手陣に苦戦を強いられる可能性もあるが、NPBでは比類なきパワーを備えている」と適応が難しいとの声も上がっている。

2冠に輝いた阪神が誇るスラッガーは今後どのような道を歩むのか。今大会は、その実力を世界に示すチャンスとなるだろうか。

