米公式サイト『MLB.com』が「2026年の受賞者は誰になるのか？各部門のトップ候補」と題し、個人タイトルを獲得する選手を予想した。そして、ア・リーグの新人王部門においては、ヒューストン・アストロズに加わった27歳の今井達也投手の名前を挙げている。

今井は昨季、埼玉西武ライオンズで24試合に登板し、163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録した。

その実績を引っ提げてオフシーズンにメジャー挑戦を果たし、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んでいる。

メジャー初挑戦となる今井が、MLBの打者相手にどこまで通用するかは未知数だ。

それでも同メディアは「彼は今季の先発ローテーションの重要な柱となる存在であり、チームが頂点を目指す上で大きな鍵を握る投手」とし、

日本のNPBからMLBへ移る際には、適応できるかどうか常に疑問がつきまとう。

しかし、メジャー移籍直後から成功を収めた投手はこれまでにも数多くいる。

今井もまた、その実力を十分に備えた投手であり、次に成功する存在になっても不思議ではない」と評価して、新人王候補に選出している。

