ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC最終戦のチェコ戦が10日に行われ、侍ジャパンが9-0の勝利を収めた。この試合で満塁ホームランを放った村上宗隆内野手について米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が言及し、シカゴ・ホワイトソックスファンの期待に応える準備ができていると報じている。

ここまで全勝を続けていた日本だが、その勢いとは裏腹に今回のチェコ戦では打線が沈黙。

7回まで両者無得点の状態が続いた。

その均衡を破ったのは、若月健矢捕手だった。

フルカウントからツーベースヒットを放ち、その流れから1点を先取。

すると選手たちの緊張がほぐれたのか、今度は周東佑京外野手がスリーランホームランを放つ。

その後1点を加えた後、二死満塁のビッグチャンスで村上が打席に立った。

そして、村上の驚異的なグランドスラムで、日本は大きく点差を広げる。

その満塁ホームランは打球速度112.1マイル（約119.3キロ）で、右中間奥深く425フィート（約120.3メートル）まで飛んだ。

これこそ誰もが見たかった村上の姿であり、同紙は「ホワイトソックスファンは、村上が今春初となるホームランを放つ姿をまだ見ていなかったため、待った甲斐があったと言えるだろう」と評価している。

続けて「センターラインを鋭く突く強烈な打球で、持ち前のパワーを存分に発揮した。

26歳の彼がボールを打てる限り、出塁して何かを起こすチャンスは常にあるだろう。

村上は守備の才能も少し見せた。

メジャーリーグに来た際、彼がどのポジションでプレーするのかははっきりしていないという声もあった。

三塁と一塁の両方で経験はあるものの、チームには守備面でより高いポテンシャルを持つ内野の若手有望株が揃っている。

それでも、村上はすぐに指名打者（DH）に入るのではなく、一塁を担う準備が整っているようだ」と期待感を示している。

