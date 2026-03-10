













阪神タイガースの中川勇斗捕手は10日、阪神甲子園球場で行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に「3番・左翼」で先発出場。4回に豪快な本塁打を放った。











両チーム無得点で迎えた4回裏、阪神の攻撃。1死無走者で、中川の第2打席が回ってきた。西武の先発は髙橋光成。実力者相手に自分の打撃を披露したいところだ。



髙橋はカットボールとツーシームをコンビネーションで低めに投じていく。それでもカウント3－2からの6球目、決め球のカットボールが甘く浮いたところを中川が逃さなかった。



思い切りの良いスイングで弾き返された打球は高々と上がり、甲子園の左翼席に飛び込む本塁打となった。中川の良さが発揮されたバッティングで、阪神が1点を先制した。試合は2－1で阪神が西武に競り勝った。



中川はオープン戦7試合で22打数7安打1本塁打、打率.318と自慢の打撃をアピール中。



一方で8日の読売ジャイアンツ戦では育成選手の嶋村麟士朗捕手が本塁打を放つなど印象的な活躍を見せており、中川も安穏としていられない状況だ。



打力で一気にレギュラーを奪い取る覚悟で、今季を飛躍の年にしたい。

























