「多くはランナー無しの場面」今永昇太、4被本塁打も心配無用！？　懐疑的…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、昨季よりも球速を上げ、復活の兆しを見せている。しかし、ここまでのオープン戦で合計4被本塁打を記録していることから、懐疑的な見方も多い。それに対し、米メディア『SBネーション』は、まだ調整段階であると反論している。

今永はオフシーズンにカブスと交渉を行い、最終的に球団側から提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れ、残留の道を選択した。

チームからの信頼を取り戻すには、再び2024シーズンのような活躍を見せる必要がある。

昨季は終盤にかけて被本塁打数の多さが目立っており、特に今季はその点を改善したいところだろう。

まず、これまで登板したオープン戦3試合で、最も改善が見られた部分は平均球速だ。

昨季の平均球速90.8マイル（約146.1キロ）に比べ、現在は92.8マイル（約149.3キロ）へと回復している。

それを踏まえ、同メディアは「ホームランはまだ打たれているが、それは乾燥して暖かいアリゾナの環境も影響しているだろうし、多くはランナー無しの場面だ。

ただ一つ気になるのは、この92.8マイルという平均が、1回に95マイル、4回には90マイルまで落ちるという投球の結果でもある点だ。

それは、まだコンディションを戻している途中だからかもしれない」と伝えている。

【関連記事】

【了】