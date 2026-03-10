侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは10日、チェコを9-0で破り1次ラウンド全勝を決めた。プールC1位通過でマイアミに向かうことになる侍ジャパンだが、東京ドーム最終戦では大谷翔平選手が出場することなく終わり、落胆の声もあがっている。米メディア『スポーツ・キーダ』のダニエル・サンティアゴ記者が言及した。

この日までにプールCの首位通過を確定させていた井端弘和監督は、大谷と鈴木誠也外野手を休ませる選択をとった。代わりに、吉田正尚外野手が指名打者（DH）としてスタメン出場した。

対するチェコの先発投手を務めたのは、前回大会で大谷を3球三振に打ち取ったオンジェイ・サトリア投手だ。今大会でも大谷とサトリアの対戦が期待されていたが、大谷のベンチスタートにより実現することはなかった。

大谷との対戦はなかったものの、サトリアは侍ジャパンを相手に4回2/3（67球）を投じ、被安打6、奪三振3、失点0に抑える好投を見せた。

注目が集まっていた大谷とサトリアについて、サンティアゴ氏は「ファンは今年のWBCで両選手の再戦を期待していた。しかし、プール最終戦で大谷が温存されてベンチだったことと、サトリアが代表引退を表明したことが重なり、2人の物語の続きは実現しなかった」と言及した。

【関連記事】

【了】