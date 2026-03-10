球界屈指の打撃成績を長年残し、リーグを代表する存在として君臨してきた外野手。国際大会での評価も高かったが、度重なる故障や時期の重なりにより、WBCの舞台には立てていない。

WBC未出場の大打者

柳田悠岐

・・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1988年10月9日（37歳）

・経歴：広島商 - 広島経済大

・ドラフト：2010年ドラフト2位（ソフトバンク）

・2025年成績：20試合出場、打率.288（73打数21安打）、4本塁打、9打点

2017年の第4回WBCでは主軸候補に挙げられていたが、右肘の故障により招集が見送られた柳田悠岐。以降、WBCとは無縁となっている。

2010年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団すると、プロ3年目の2013年に2桁本塁打を放ってブレイク。

2015年には打率.363、34本塁打、99打点、32盗塁、出塁率.469の活躍で首位打者、最高出塁率に加え、最優秀選手に輝いた。

2018年には打率.352、キャリアハイの36本塁打、102打点を記録し、2度目の首位打者を獲得するなど、球界を代表する打者として君臨。

2021年の東京五輪では全試合にスタメン出場し、金メダル獲得に尽力した。

しかし、2023年の第5回WBCは、けがへの不安などもあって出場辞退。近年は相次ぐ故障に苦しんでいる。

2025年は20試合の出場にとどまり、打率.288、4本塁打、9打点という成績でシーズン終了。

コンディション不良が重なり、主要国際大会への出場は2021年の東京五輪のみとなっている。

