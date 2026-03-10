【12星座占い】2026年3月の運勢は？「山羊座（やぎ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「山羊座（やぎ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！趣味や勉強が充実するような運気で学びが沢山ありそうです。何となく気になるものがあれば、まずはリサーチをしてみましょう。今月は部屋の片付けや模様替えをするのもおすすめです。恋愛運は好調ですが、特に上旬と下旬は出会いが広がりそうです。中旬は自分磨きをしたり、友達と過ごす時間を優先したりできると良さそうです。勉強会や、交流会に積極的に参加をしてみましょう。資格の勉強を始めてみるのも良さそうです。今月は一輪でも良いので、玄関かリビングに生花を飾ってみましょう。部屋の空気が明るくなり、運気がアップします。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/