「速い！美味い！短い！」RAZORS EDGE、11年ぶり超速オリジナルアルバムリリース

今年30周年を迎える、大阪産スラッシュハードコアバンドRAZORS EDGEが、約10年半振りとなる7枚目のフルアルバム『SUPER RED』を2026年4月22日（水）に発売することを発表した。

今作は、制作のきっかけこそ自身の周年だが、内容は決して懐古主義的なものではなく、あくまでも今のレイザーズを詰め込んだ意欲作となっている。レイザーズらしさを感じさせつつも新たな方法論を打ち出した表題曲をはじめ、人間の本能を根っこから刺激する10曲が集まった。20分にも満たない収録時間だが、RAZORS EDGEというバンドが今も充実した活動を続けていることを感じ取るには十分な長さとなっている。

アルバムリリースに伴い、全国ツアーも予定。大阪と東京ではちょっと面白い試みも計画中とのこと。

＜リリース情報＞

RAZORS EDGE

New Album『SUPER RED』

発売日：2026年4月22日（水）

12cmCD ¥1819円（税抜）TOL-036

=収録曲=

1. SUPER RED

2. FOREVER BE HONEY

3. DRIVE YOUR SOUNDS

4. WARNING!!

5. EARLY BOYS

6. NEVER GIVE UP!

7. SLIM PANTS

8. GET BACK 2026

9. OLD DRINKIN' MAN

10. TRIPLE X

＜ライブ情報＞

アルバムリリースツアー

2026年5月10日（日）福岡Kieth Flack

2026年5月24日（日）札幌KLUB COUNTER ACTION

2026年6月28日（日）名古屋HUCK FINN

2026年7月12日（日）大阪SUNHALL

2026年7月19日（日）東京LOFT

RAZORS EDGEオフィシャルサイト http://razorsedgejapan.com/