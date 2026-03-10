第6回WBC・1次リーグC組

○ 侍ジャパン 9 － 0 チェコ ●

＜3月10日 東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンは10日、WBC・1次リーグC組第4戦のチェコ戦に勝利。すでに1位での進出を決めていた準々決勝に4戦全勝で臨むことになった。

先発した髙橋宏斗（中日）は5回途中2安打無失点の快投。3番手の金丸夢斗（中日）は圧巻の5者連続奪三振をマークするなど、打線がなかなか得点を奪えない苦しい展開で、若い投手陣が2安打完封リレーを披露した。

大谷翔平（ドジャース）と鈴木誠也（カブス）が欠場した打線は、チェコ先発・サトリアを打ち崩せず中盤までゼロ行進。それでも0－0のまま迎えた8回、敵失絡みでようやく均衡を破ると、なおも二死一、二塁で7番・周東佑京（ソフトバンク）が、完璧な右越え3ランを放ち4－0。その後も3番・村上宗隆（ホワイトソックス）の満塁弾などで5点を追加し、一挙9得点のビッグイニングとした。

試合後、中継したNetflixのポストゲームショーに出演した井端弘和監督は「結果、4戦全勝できたが、まだまだやらないといけないこと、（状態が）上がってこないといけない選手がいると思うので、（準々決勝までに）しっかりと調整して仕上げたいと思っています」とコメント。

渡米後は負けられない一発勝負となるが、「準々決勝の（継投）プランは、ピッチングコーチと立てて決まっています。甲子園みたいな感じだと思うので、出し惜しみだけはしないように、投手も野手もどんどんつぎ込んでいきたい」と意気込んだ。

準々決勝は米マイアミで日本時間15日・午前10時から行われ、相手はともに1次リーグD組突破を決めているドミニカ共和国かベネズエラ。両国は同12日に1次リーグ最終戦でぶつかり、敗れた方（2位）が侍ジャパンの相手となる。