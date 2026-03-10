無添加にこだわり一貫製造！“1日2パック”で必要な野菜成分がたっぷり摂れる青汁タイプの「健康補助食品」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。3月7日（土）の放送は、山本漢方製薬の「30種類の国産野菜＆スーパーフード」を紹介しました。佐原：健康へのサポートとして、食事以外に青汁などを飲まれている方も多いでしょう。そこで今回は、原田龍二さん、原田愛さん夫妻が出演するCMでもお馴染み。青汁タイプの健康補助食品「30種類の国産野菜＆スーパーフード」を紹介します。「30種類の国産野菜＆スーパーフード」は、九州産の有機大麦若葉をはじめ、ケールやほうれん草、ブロッコリー、人参など、すべて国産の野菜を使用しています。大麦若葉は、厳選された国内の栽培地で国産オーガニックのみを使用しており、強い太陽光と豊かな大地の栄養を吸収し、ゆっくり育てられたものです。スーパーフードは、高麗人参やマカ、ユーグレナ、はとむぎ、ナツメの実などが配合されています。1日2パック摂取することで1日分のビタミン（12種類）を補うことができ、1パックあたり300億個の乳酸菌「YK-1」と酵素も配合されています。また、沖縄県産の黒糖を加え、ほのかな甘みがプラスされているので、1日2パックを目安に水や豆乳、牛乳などに入れ、よくかき混ぜていただくことで、おいしい青汁の味わいを毎日楽しむことができます。氷入りのアイスでも、ホットの微温でも、いつ飲んでもOKです。製造においては無添加にこだわり、すべて自社工場で厳格な品質管理基準のもと、一貫製造されています。そして、さらなる安全性を確認するために外部機関で検査を実施し、安全であることが証明された商品となっています。今回は毎日の習慣に、1杯の青汁で現代人に必要な野菜成分をたっぷり摂れる「30種類の国産野菜＆スーパーフード」を紹介しました。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness