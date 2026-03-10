第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、POOL Aのプエルトリコ、POOL Dのドミニカ共和国、ベネズエラが揃って準々決勝進出を決めた。

2連勝で迎えたドミニカはイスラエルと対戦し、2回にタティスJr.の満塁本塁打などで5点を先制すると、4回にはクルーズの一発が飛び出すなど、その後も得点を奪い10－1の大勝。

ベネズエラは2連敗中のニカラグアと対戦し、初回にチョーリオの犠飛で先制すると、3回にアクーニャJr.の一発、5回にアクーニャJr.の適時打、6回にもアブレイユの犠飛で追加点。投手陣はニカラグア打線に7本の安打を浴びたが、ホーム生還は許さず4－0の零封勝ち。12日のベネズエラ－ドミニカ共和国戦の直接対決で1位、2位が決まる。なお、敗れたチームが15日に日本と準々決勝で対戦することになる。

POOL Aは2勝0敗同士のプエルトリコとキューバが対戦。プエルトリコが2回にマルドナードの3点適時二塁打で先制すると、4回にコルテスの犠飛でリードを広げる。6回にデスパイネに適時打を浴び1点を返されたが、プエルトリコが4－1で勝利し、無傷の3連勝。プエルトリコは準々決勝進出を決めた。

POOL Bは試合前までメキシコ、イタリア、アメリカの3カ国が2勝0敗で並んでいたが、この日アメリカとメキシコが直接対決。アメリカは3回にジャッジの第2号2ラン、アンソニーの3ランで5点を先制。先発・スキーンズが4回無失点と好投。5－3でアメリカが勝利した。

すでにPOOL C・1位通過を決めている侍ジャパンは、試合前まで0勝3敗のチェコ相手に7回まで0－0で試合が進む。8回に若月健矢（オリックス）のライト線の二塁打と悪送球が重なり、一塁走者・佐藤輝明（阪神）が先制のホームを踏むと、周東佑京（ソフトバンク）の3ラン、牧秀悟（DeNA）の押し出し四球、さらに村上宗隆（ホワイトソックス）にも満塁本塁打が飛び出し、一挙9点を挙げた。

▼ 3月10日（火）

1時00分【POOL A】パナマ 3 － 4 コロンビア

1時00分【POOL D】イスラエル 1 － 10 ドミニカ共和国

2時00分【POOL B】イギリス 8 － 1 ブラジル

8時00分【POOL A】プエルトリコ 4 － 1 キューバ

8時00分【POOL D】ニカラグア 0 － 4 ベネズエラ

9時00分【POOL B】アメリカ 5 － 3 メキシコ

19時00分【POOL C】日本 9 － 0 チェコ