夫が電車で暴言、警察沙汰も…「マナーの悪い夫」に悩む妻へ江原啓之が送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月8日（日）の放送では、夫の道徳心の低さに悩み、将来に不安を感じる女性からのメッセージに、江原がアドバイスを送りました。夫の道徳心の低さについて相談させてください。夫とは4年前に結婚し、現在1歳半の娘がおります。夫の、他人に対する道徳心の低い行動が目についてなりません。外出先で人とぶつかりそうになっても避けない、「1家族1つまで」と書かれたお店のサービス品をこっそり2つ取ろうとする。車を運転中、道を譲ってもらえないと「へぇ～、譲ってくれないんだ～」と文句は言いますが、同じようなシチュエーションで逆の立場になると自分から譲ることはできない。電車の中や店内で他のお客さんとトラブルになり、暴言を吐いたり手を出したりしてしまい、警察にお世話になったこともあります。発達に何か問題があるのではと思い、病院へ行くことを勧めましたが「病院には絶対に行かない！」と拒否され激怒しました。こんな人が夫だと思うと、このまま一生この人と暮らしていていいのかと疑問に思います。娘には、こんな道徳心の低い人間には絶対になってほしくないとも思っています。今後、どのように付き合っていったらよいのか、ご教示いただけますと幸いです。――相談を読み上げた江原は、まず番組パートナーの奥迫に意見を求めました。奥迫が「お母さんはご自身の善良なものを貫いていかれれば、お子さんも反面教師として見て育つかもしれません。『お母さんはこうだけど、お父さんはこうなんだ』と両親を見て育ち、そう考えると夫婦になることにも学びの意味があるのかな、と思ったりします」と投げかけると、江原は「人生にはパターンがある」と持論を展開しました。江原：私ね、人生ってパターンがあるような気がするの。こういうお家ってね、お母さんが「パパ、ダメでしょ」とか「お父さん、ダメでしょ」と言っているようなことを、娘さんが代わりに言って、直して正していくってことがあると思うんですよ。娘がいると、この手のお父さんを正すのは、だいたい娘。――これに奥迫が「娘さんに言われたら、お父さんも『あぁ、そうか』となりますもんね」と相槌を打つと、江原は自身の知人のエピソードを例に挙げました。江原：ちょっと知っている人が、あるお宅に入ると人の家の冷蔵庫とかを勝手に開けちゃうの。そうすると娘さんがね、「パパ、よその家の冷蔵庫、開けちゃダメでしょ」とか言うの。そうすると段々、お父さんもやっぱりマナーが良くなってくる。これ、いま番組を聴いているリスナーさんのなかにも「いるいる！」と思う方が多いと思う。だからね、うまい組み合わせって人生であるんですよ。釣り合わせが。凸と凹みたいなことがあるの。だから、相談者さんはやっぱり自分の道徳心を大事にしてお子さんを育てていたら、お子さんは必ずそっち（道徳心のあるほう）へ行くから。意外とこういうお父さんってね、奥さんが言うと「ふんっ！」となるけれど、娘さんとかに「パパ、そんなの嫌い」なんて言われると、「ごめん、ごめん」と言って直ったりするんですよね。予言しておきましょう（笑）。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子