【12星座占い】2026年3月の運勢は？「蠍座（さそり座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「蠍座（さそり座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！新しいことを開拓したり、新たな出会いがあったりと、刺激の多い月となりそうです。行ってみたい場所や今まで訪れたことがない場所へ行ってみるのも良さそうです。ワクワクする気持ちや探究心を大切に過ごしてみましょう。恋愛よりも仕事を優先してしまいそうな月です。パートナーに寂しい思いをさせてしまわないように、予定は早めに計画的に入れておくことを心掛けましょう。思考が冴えやすく良いアイディアが湧きやすい運気なので、調子良く仕事を進められそうです。周りとのコミュニケーションを活発にしましょう。「動く」がキーワードです。外出をしたり、運動や筋トレを始めてみるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/