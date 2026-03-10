大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを多数擁している。昨季メジャーデビューを果たしたダルトン・ラッシング捕手はその筆頭格だが、中途半端な扱いが続く現状に困惑しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ラッシングは昨季5月にメジャーデビューするも、正捕手にウィル・スミス捕手が君臨していること、終盤に故障に見舞われたことなどから53試合出場にとどまった。今季は出場機会を増やすため、一塁や外野での出場も選択肢ではという声は少なくないが、オープン戦では捕手起用が続いている。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は今季、彼に500打席を与えることが目標だと語ったが、現状では明確なポジションがない。さらに、同監督は外野で数イニング起用する可能性も否定している。これでは出場機会を増やす方法がほとんどなく、球団のプランはますます現実味を欠いているように見える」と指摘。

続けて、「ドジャースはトレードの噂も否定している。今オフ、ボストン・レッドソックスが興味という噂が少し出た程度だ。これは当面の間、彼をバックアップ要員として置いておくことに満足していることを示しているようだ。ファンは困惑しているが、ラッシング本人も『この先のキャリアずっと、こういうロールプレーヤーでいるつもりはまったくないし、球団もそうは思っていないはずだ』と語っている」と記している。

