AFC女子アジアカップオーストラリア2026・グループC第3節（最終節）が10日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とベトナム女子代表が対戦した。

来年ブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップへの予選も兼ねている今大会は12チームが出場。上位6チームはワールドカップ出場権を獲得するレギュレーションとなり、まずはベスト4入りがノルマとなる。なでしこジャパンは、グループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表を2－0で下すと、前節は大量11ゴールを挙げて、インド女子代表を撃破。すでにグループリーグ突破を決めている日本は、最終節でベトナムとの対戦に臨む。

前節からはスタメン9人を入れ替えた日本は、立ち上がりからベトナムを押し込み続ける。サイド攻撃からポケットへの侵入を試み、クロスを上げるがFWには合わず。それでも22分、長谷川唯のクロスから植木理子がヘディングシュートを決め切り、日本が先制点を奪う。

その後も日本はパスをつなぎ、敵陣のプレー。再び先制点と似たようなシーンから植木にチャンスが訪れるものの、相手GKのビッグセーブに阻まれる。ベトナムもカウンターから反撃を試みたが、日本も素早いプレスバックと冷静なカウンター対応で1－0のリードで試合を折り返す。

後半立ち上がりには、田中美南から谷川萌々子、最後は浜野まいかへとボールがつながり、最後は浜野がネットを揺らし、スコアを2－0とする。さらに64分には、長野風花からパスを受けた藤野あおばがミドルシュート。コースを上手く突いた一撃は日本に追加点もたらす。

試合を支配する日本は64分に清家貴子が3試合連続ゴールを挙げると、攻勢を強める。幾度となく敵陣エリア内に侵入するが、その後は追加点は奪えず、試合終了。それでも日本はベトナムを4－0で下し、全勝で準々決勝進出を決めた。

【スコア】

日本女子代表 4－0 ベトナム女子代表

【得点者】

1－0 21分 植木理子（日本女子代表）

2－0 51分 浜野まいか（日本女子代表）

3－0 64分 藤野あおば（日本女子代表）

4－0 68分 清家貴子（日本女子代表）

【スタメン】

なでしこジャパン（4－3－3）

GK：山下杏也加

DF：清水梨紗、熊谷紗希（63分:山本柚月）、高橋はな、北川ひかる（46分:古賀塔子）

MF：長野風花、長谷川唯（46分:宮澤ひなた）、谷川萌々子（82分:土方麻椰）

FW：浜野まいか（63分:清家貴子）、植木理子（46分:田中美南）、藤野あおば