【12星座占い】2026年3月の運勢は？「天秤座（てんびん座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「天秤座（てんびん座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！仕事、プライベートどちらも忙しさが目立ち、充実感を感じられそうな月となりそうです。調子が良い分ついつい頑張りすぎてしまいそうなので、バランスを意識して過ごしてみましょう。恋愛運は好調です。特に結婚に繋がるような出会いが期待できたり、既にパートナーがいる人はより相手との絆が深まりそうな月です。集中力が高まりやすいので仕事運は好調です。今後どんな風にキャリアを形成していきたいのか、じっくりと見直してみましょう。日々の中でケアをする時間を大切にしましょう。お風呂に好きな香りの入浴剤を入れたり、好きなものを食べて心と身体を癒しましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/